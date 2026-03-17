Serie B, 31ª giornata: i risultati finali. Venezia ok. Parte malissimo l'avventura di Cole
Sono terminare le gare delle ore 20 valide per la 31ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare, dopo l'1-1 fra Palermo e Juve Stabia il successo del Venezia nel derby contro il Padova che porta a +3 i lagunari sul Monza, secondo in classifica. Per i brianzoli, infatti, arriva solo uno 0-0 sul campo della Reggiana. Rotonda vittoria anche per il Mantova nella prima uscita del Cesena sotto la gestione di Ashley Cole (3-0 al 'Martelli'). Infine 1-1 nella sfida di big in crisi fra Spezia ed Empoli. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
Mantova-Cesena 3-0
6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)
Venezia-Padova 3-1
41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67*
Monza 64*
Frosinone 59
Palermo 58*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42*
Cesena 40*
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34*
Mantova 34*
Empoli 33*
Carrarese 33
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Spezia 30*
Reggiana 30*
Pescara 26
* una gara in più