Quant'è dura vivere prendendo sempre due reti. Ma anche l'Avellino non scherza
Tre punti nelle ultime cinque partite di campionato per l’Avellino. Il Pescara non vince dalla 17esima giornata, dopo la quale ha raccolto solamente due punti (due pareggi e cinque sconfitte).
Sono 5 le vittorie del Pescara sul campo dell’Avellino a fronte di 11 successi degli irpini padroni di casa. Ultima affermazione ospite l’8 aprile 2016 (1-3).
Il Pescara ha di gran lunga la peggior difesa della Serie B e viaggia a due gol presi di media a partita (48 reti subite in 24 gare). L’Avellino ha chiuso solo tre partite con la propria porta imbattuta, la formazione biancoverde è penultima in questa particolare classifica. Peggio ha fatto solo…proprio il Pescara con un solo match terminato con zero reti prese.
La squadra allenata da Vivarini prima e Gorgone poi è ancora a quota zero vittorie esterne assieme alla Virtus Entella.
TUTTI I PRECEDENTI A AVELLINO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
29 incontri disputati
11 vittorie Avellino
13 pareggi
5 vittorie Pescara
35 gol fatti Avellino
26 gol fatti Pescara
LA PRIMA SFIDA A AVELLINO
1959/1960 Serie C1 Avellino vs Pescara 0-0, 1° giornata
L’ULTIMA SFIDA A AVELLINO
2022/2023 Serie C1 Avellino vs Pescara 1-0, 20° giornata