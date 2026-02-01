Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il Cittadella

Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie C che si concluderà poi domani sera con i due match delle ore 20:30, che prenderanno il via mezzora dopo la chiusura del calciomercato invernale. A ogni modo, la domenica di terza serie ha già preso il via, perché alle ore 12.30 è sceso in campo il Girone A, con il Vicenza che ha centrato l'ennesima vittoria a discapito di una Pro Patria inerme, mentre il Cittadella è stato frenato dall'Albinoleffe.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1

31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)

Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0

54' Marconi

Trento - Lecco 1-1

85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)

Inter U23 - Pergolettese 1-1

35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)

Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2

62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)

Cittadella - Albinoleffe 0-1

78' Sali

Pro Patria - Vicenza 0-4

24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara

Lunedì 2 febbraio

Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)

ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Pro Vercelli 29*, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27*, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Ascoli - Livorno 3-1

8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)

Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0

Perugia - Ravenna 1-1

18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)

Pianese - Vis Pesaro 1-2

26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)

Bra - Gubbio 1-0

35' Sinani

Campobasso - Pontedera 3-2

22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)

Carpi - Sambenedettese 0-0

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto

Ore 14.30 – Ternana - Torres

Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Juventus Next Gen 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno

**due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Cavese - Casarano 1-1

62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)

Sorrento - Catania 3-1

6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)

Domenica 1° febbraio

Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento

Ore 14.30 – Monopoli - Latina

Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura

Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza

Ore 17.30 – Cosenza - Casertana

Ore 17.30 – Siracusa - Crotone

Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola

Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva