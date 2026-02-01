Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente

Risultato finale: Reggiana-Juve Stabia 1-1

REGGIANA

Seculin 6 – Proprio prima di scendere in campo arriva la conferma del tesseramento di Micai e non deve essere semplice scendere in campo sapendo che potrebbe essere l’ultima. Figuriamoci poi se prendi gol dopo 60 secondi. Per il resto inoperoso, almeno fino al 90’, quando vola all’incrocio su tiro di Burnete.

Papetti 6 – Prova tutto sommato sufficiente per il difensore amaranto, bravo a presidiare la zona di competenza.

Rozzio 6,5 – Nessuna sbavatura nemmeno per l’esperto e roccioso difensore centrale. Marca benissimo Gabrielloni.

Libutti 6,5 – Un grande salvataggio su Mannini consente alla sua squadra di restare in partita. Il più positivo nel reparto difensivo.

Rover 5,5 – Non ha inciso particolarmente, spingendo molto meno di quanto potrebbe anche grazie all’atteggiamento degli esterni avversari. Colpisce un palo nella ripresa.

Charlys 5,5 – Partita non esaltante dal punto di vista tecnico, a lui tocca soprattutto lavorare in interdizione per contenere gli avversari. Si è visto poco.

Belardinelli 6 – Forse toccava a lui seguire Mosti in occasione della rete del fulmineo 0-1, ma non si può andare sotto la sufficienza visto che è stato il faro del gioco amaranto. Buona la prima. Dall'82' Mendicino sv.

Bozzolan 5,5 – Stesso discorso fatto per Rover: tanta sostanza e poca qualità. Dal 70' Tripaldelli sv.

Girma 5,5 – Spreca un’occasione molto ghiotta, una situazione di quattro contro due chiusa con un tiraccio e non con l’assist ai compagni smarcati in area. Nel primo tempo però è l’unico ad accendere un po’ la luce. Dal 70' Bozhanaj sv

Portanova 5,5 – Giallo pesante e severo: salterà la prossima gara col Catanzaro. Non si accende mai e fa molta fatica a trovare spazio per incidere.

Gondo 6 – Tante voci di mercato, ma risponde presente. Certo, il gol arriva da un inatteso regalo di Confente, ma serve a evitare la sconfitta. Non timbrava il cartellino da 5 mesi. Dal 76' Novakovich sv.

Davide Dionigi 5,5 – La classifica inizia a preoccupare così come la lunga astinenza da gol. Approccio sbagliato e tanta fatica in costruzione.

JUVE STABIA

Confente 4,5 – Troppo grave l’errore in occasione della rete del pareggio, un vero e proprio passaggio per Gondo che ringrazia e segna a porta vuota.

GiorginI 6– Un ottimo salvataggio a ridosso del recupero evita la sconfitta, altra prova molto importante al centro della retroguardia.

Varnier 6 – Il suo recupero è una delle buone notizie di giornata. Prova molto ordinata. Dall'85' Dalle Mura sv.



Bellich 6 - Scivola e per poco la Reggiana non ne approfitta ripartendo in situazione di netta superiorità numerica. Sfortunato nella circostanza. Per il resto gara attenta e senza errori.

Mannini 6 – Mezz’ora ad alto ritmo, con spinta costante sulla fascia e un tiro a botta sicura respinto dalla difesa amaranto. Dal 45' Carissoni 6 - Solito lavoro importante sulla corsia di competenza.

Mosti 6,5 – Il gol del vantaggio dopo sessanta secondi toglie ulteriori sicurezze alla Reggiana, ottimo l’inserimento dalle retrovie.

Correia 6 – Solito grande lavoro in interdizione, precisi i suoi raddoppi di marcatura su Portanova e Girma.

Zeroli 5,5 – Discreta prova in interdizione, ma ha nelle corde anche la possibilità di spingere e appoggiare la manovra offensiva. Lo fa a sprazzi e non raggiunge la sufficienza.

Cacciamani 5,5 – Come abbiamo detto in altre occasioni gli avversari iniziano a studiarlo e lo limitano bene. Parte bene, poi si spegne e viene sostituito. Dal 57' Ricciardi 5,5 - Non un esordio indimenticabile, ma è appena arrivato e tornerà utile.

Maistro 6 – Sesto assist stagionale, da una sua bella giocata nasce la rete del vantaggio campano. Ci prova due volte dalla distanza, ma il portiere fa buona guardia. Dal 72' Pierobon sv.

Gabrielloni 5 – Scende in campo pur non essendo al top, ma c'è emergenza avanti e bisogna sacrificarsi. Perde il duello con Rozzio, non calcia mai in porta. Dall'85' Burnete sv.

Ignazio Abate 6 - Ottimo inizio, 20 minuti di dominio totale. Poi la squadra esagera con la costruzione dal basso e arriva la frittata. Nella ripresa bada al sodo e si tiene stretto il punto.