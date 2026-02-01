Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1
Con il consueto anticipo del venerdì, ha preso il via la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi due match in programma per suddetto turno. Il primo confronto ha preso il via alle ore 15:00, e al 'Mapei Stadium' ha visto i padroni di casa della Reggiana dare battaglia alla Juve Stabia, in un match dove le due compagini si sono divise la posta in palio: al termine dei 90' (più recupero), è stato infatti confermato l'1-1 visto al termine della prima frazione di gioco.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15
*una gara in meno