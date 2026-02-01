Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1

Con il consueto anticipo del venerdì, ha preso il via la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi quest'oggi con gli ultimi due match in programma per suddetto turno. Il primo confronto ha preso il via alle ore 15:00, e al 'Mapei Stadium' ha visto i padroni di casa della Reggiana dare battaglia alla Juve Stabia, in un match dove le due compagini si sono divise la posta in palio: al termine dei 90' (più recupero), è stato infatti confermato l'1-1 visto al termine della prima frazione di gioco.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90'+1 Ricci

Reggiana – Juve Stabia 1-1

1' Mosti (J), 30' Gondo (R)

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 17.15 - Padova – Monza

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 21

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20*

Pescara 15

*una gara in meno