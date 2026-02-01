Serie A, la classifica: l'Inter tenta la fuga e va a +8, Cremonese a +6 sulla zona rossa
L'Inter non sbaglia contro la Cremonese e blinda ulteriormente la vetta della classifica: il primato dei nerazzurri, seppur con una partita in più, adesso è a +8 sull'inseguitrice principale Milan. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, che vede invece i grigiorossi attualmente a +6 sulla zona rossa:
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Parma 23 (22)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Verona 14 (23)
