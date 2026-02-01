Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta

Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica puntaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 16:28Serie B
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, ha preso il via la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con gli ultimi due match in programma. Già in campo Reggiana e Juve Stabia, con la partita che ha preso il via alle ore 15:00, mentre a chiudere il tutto sarà la sfida che si giocherà allo stadio 'Euganeo' tra Padova e Monza: fischio di inizio del confronto alle ore 17:15.
Di seguito, le formazioni ufficiali:

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi. All.: Andreoletti
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Brorsson, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani; Dany Mota. All.: Bianco.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 17.15 - Padova – Monza
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15

*una gara in meno

Articoli correlati
Monza-Padova, i convocati di Bianco: recuperato Dany Mota. Prima chiamata per Cutrone... Monza-Padova, i convocati di Bianco: recuperato Dany Mota. Prima chiamata per Cutrone
Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza
Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta
Altre notizie Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente... Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente
Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1... Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1
Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa... TMWIl Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa
Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica... Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta
Ravenna, Mandorlini spazza via tutte le voci: "Mister Marchionni non è a rischio"... Ravenna, Mandorlini spazza via tutte le voci: "Mister Marchionni non è a rischio"
Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia... Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia
Pescara, Sebastiani annuncia altri innesti. Tra questi Nestorovski? Trattativa in... TMWPescara, Sebastiani annuncia altri innesti. Tra questi Nestorovski? Trattativa in corso
Reggiana-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: in avanti, Gondo vs Maistro-Gabrielloni... Reggiana-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: in avanti, Gondo vs Maistro-Gabrielloni
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
4 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non arrivano. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
Immagine top news n.1 Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra
Immagine top news n.2 Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions
Immagine top news n.3 Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman"
Immagine top news n.4 Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formule
Immagine top news n.5 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.6 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.7 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non arrivano. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei ragazzi. Mercato? Non mi aspetto nulla"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, la gioia di De Roon: "Siamo felici come bambini! Ahanor? Gesto stupido"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta commovente, evita il ko col Como: a breve Palladino in conferenza
Immagine news Serie A n.5 Ciro sbarca a Parigi. Adesso c'è l'annuncio: Immobile nuovo giocatore del Paris FC
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, il ds Giacchetta sul mercato: "Attenti alle possibilità, ma niente rivoluzioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 22ª giornata: pari al 'Mapei Stadium'. Reggiana e Juve stabia chiudono sull'1-1
Immagine news Serie B n.3 Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa
Immagine news Serie B n.4 Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta
Immagine news Serie B n.5 Ravenna, Mandorlini spazza via tutte le voci: "Mister Marchionni non è a rischio"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 24ª giornata: il Benevento ribalta l'Atalanta U23. Tre punti preziosi per la Torres
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 24ª giornata: dopo i primi 45', Benevento in crisi. Sorride la Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Il Team Altamura punta a rinforzare la difesa. Nel mirino c'è Camigliano del Potenza
Immagine news Serie C n.5 Innesto in difesa per l'Arezzo: prelevato a titolo definitivo dal Pisa Casarosa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 24ª giornata: dopo 45', Vicenza già avanti di due reti. Cittadella fermato sul pari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.3 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping