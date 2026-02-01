Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta

Con la serata di venerdì, ha preso il via la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con gli ultimi due match in programma. Già in campo Reggiana e Juve Stabia, con la partita che ha preso il via alle ore 15:00, mentre a chiudere il tutto sarà la sfida che si giocherà allo stadio 'Euganeo' tra Padova e Monza: fischio di inizio del confronto alle ore 17:15.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi. All.: Andreoletti

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Brorsson, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani; Dany Mota. All.: Bianco.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Reggiana – Juve Stabia 1-1

1' Mosti (J), 30' Gondo (R)

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 17.15 - Padova – Monza

Già giocate

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90'+1 Ricci

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 41*

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 33*

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25*

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 20*

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20*

Pescara 15

*una gara in meno