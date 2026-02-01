Padova-Monza, le formazioni ufficiali: tra i brianzoli, Dany Mota dal 1' come unica punta
Con la serata di venerdì, ha preso il via la 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con gli ultimi due match in programma. Già in campo Reggiana e Juve Stabia, con la partita che ha preso il via alle ore 15:00, mentre a chiudere il tutto sarà la sfida che si giocherà allo stadio 'Euganeo' tra Padova e Monza: fischio di inizio del confronto alle ore 17:15.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi. All.: Andreoletti
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Brorsson, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani; Dany Mota. All.: Bianco.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 17.15 - Padova – Monza
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15
*una gara in meno