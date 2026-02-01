Lautaro Martinez punge: "Parlavano tanto di noi ad inizio anno, riportiamo l'Inter in alto"
L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni.
Cosa significa questa vittoria?
"Significa felicità, orgoglio. Lavoro per questo, per fare contenta la gente, la mia famiglia, l'avevo promesso a mia figlia, che oggi compie 5 anni e non potevo stare con lei. Poi andrò a darle un bacio sperando sia sveglia
Vi sentite i padroni del campionato?
"Manca tanto. Abbiamo sì un vantaggio che ci siamo guadagnati con il lavoro. Si parlava tanto di noi ad inizio anno: abbiamo abbassato la testa e lavorato portando l'Inter in alto. Siamo ancora lì, ma manca ancora tanto".
