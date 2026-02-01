TMW Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa

Una classifica che non sorride particolarmente né al Mantova né al Bari, quella che si sta vedendo in Serie B, e che obbliga i due club a puntellare ulteriormente le rose a loro disposizione, con le ultime ore di calciomercato: la sessione invernale delle operazioni, infatti, vedrà il suo termine domani, lunedì 2 febbraio, alle ore 20.00.

Ed ecco quindi che le due compagini, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono a lavoro per uno scambio, che coinvolge però tre giocatori. In Puglia, potrebbe arrivare il centrocampista Federico Artioli - le cui condizioni sono però da valutare a seguito di un'operazione per appendicite -, e con lui anche il difensore Valerio Mantovani, mentre il percorso inverso potrebbero farlo Andrea Meroni, che per il Mantova riempirebbe il tassello lasciato vuoto da Mantovani.

Ore calde per capire la fattibilità del tutto.