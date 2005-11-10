“Quando ho firmato con il Modena volevo fare un ritiro importante perché negli ultimi anni non avevo potuto farlo e mi sono trovato subito molto bene in campo e in città. Ho giocato tutte le partite finora e mi sto trovando benissimo e ho saputo curare anche fuori dal campo il fisico, sono in un momento molto positivo”. Il centrocampista Gaston Brugman intervistato nel corso della trasmissione ‘Gialli di Sera’ su TRC ha tracciato un primo bilancio della sua stagione in Emilia tornando anche sulla trattativa estiva: “Dopo essere tornato a Pescara a gennaio, dove sarei rimasto in caso di salvezza, volevo continuare a giocare in Italia. La trattativa col Modena è nata all’improvviso e ci siamo subito trovati, non ho avuto dubbi perché in quel momento cercavo una squadra con cui fare la preparazione. Accordo? Col Modena ho un contratto di un anno con opzione per l’anno prossimo”.

Sulla classifica e gli obiettivi

L’uruguayano parla poi della classifica che vede il Modena al secondo posto alle spalle del Palermo: “Dentro lo spogliatoio non la guardiamo, entriamo in campo per fare la partita e vincere in ogni gara. Il campionato di Serie B è molto lungo, siamo in un momento positivo, ma ci saranno anche quelli di difficoltà. - prosegue Brugman come riporta Parlandodisport.it - In estate la società ha costruito una squadra molto ben pensata, ora siamo un po' corti in qualche ruolo e c’è da soffrire, ma chi entra ha dimostrato di saper dare una grossa mano. Ci sentiamo una squadra forte e consapevole. Obiettivi per il futuro? Spero di continuare il mio percorso qui a Modena, sognando di portare il Modena dove sogniamo tutti”.

Belotti un leader non solo in campo, ma anche fuori

Inevitabile poi una domanda sulla presenza di Andrea Belotti: “ Quando entra nello spogliatoio, tutti i giovani lo imitano. Vedono che un campione d’Europa come lui fa tante cose anche fuori dal campo e provano ad imitarlo, sta dimostrando di essere un leader non solo con i gol, ma anche con quello che fa fuori dal terreno da gioco”.

Galloppa farà una grande carriera

Infine spazio al tecnico Daniele Galloppa che sta sorprendendo tutto alla sua prima esperienza fra i grandi: “Lui e lo staff non sbagliano nulla nella gestione, tutti vengono trattati allo stesso modo e questo è molto importante. Mi ha sorpreso come allenatore, è molto preparato e tiene a ogni dettaglio anche nel rapporto con il gruppo. Secondo me farà una grande carriera”.