La Samp in crescita lotta ma non punge. Il Secolo XIX: "Il Palermo barricato nel fortino vince 1-0"
"La Samp in crescita lotta ma non punge. Il Palermo barricato nel fortino vince 1-0" scrive Il Secolo XIX commentando così la sconfitta di misura della Sampdoria al Barbera contro i rosanero nell'anticipo della 16esima giornata di Serie B.
I padroni di casa hanno portato a casa tre preziosi punti grazie alla rete maturata nella prima frazione di gioco firmata da Le Douaron. Nuovo tonfo della Samp, quindi, che non è riuscita a dare continuità alla vittoria sulla Carrarese e rimane nei bassifondi della classifica.
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Già giocata
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo la gara da poco conclusa:
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Palermo 29*
Cesena 27
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più
