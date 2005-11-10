Sampdoria, D'Angelo: "Domani out Insigne, Lauritsen ed Esposito. Ho difficoltà in allenamento"

Il tecnico della Sampdoria Luca D'Angelo è intervenuto nella conferenza stampa di viglia del match contro la Carrarese, in programma allo Stadio dei Marmi domani alle 17:15. Queste le sue parole: "Abbiamo ottenuto una vittoria in casa che ha dato morale. Andiamo ad affrontare una partita non facile come lo sono tutte in Serie B ma i ragazzi hanno fatto un buonissimo lavoro in settimana anche se abbiamo avuto la problematica dei giocatori fuori. Agli infortunati si è aggiunto anche lo squalificato Cicconi".

TMW - Insigne ed Esposito saranno a disposizione?

"Non saranno della gara e li aspettiamo per dopo la sosta".

TMW - Costa Abildgaard?

"Abildgaard oggi si è allenato, avrò molto di parlarne e sembrava sciolto e vediamo se convocarlo".

Continuerà con la difesa a tre e a quattro?

"In questo momento abbiamo lavorato soltanto sulla difesa a quattro. E continueremo su quella linea".

Laritsen non sarà della partita?

"Ha la tonsillite e non riesce ad allenarsi".

TMW - Ha avuto la possibilità per la prima volta di lavorare tutta la settimana con la squadra.

"La settimana stata proficua da quel punto di vista. Il numero esiguo di giocatori ti mette nella situazione di andare meno nello specifico. Il ritmo va modulato perché non possiamo permetterci di perdere giocatori negli allenamenti. Dobbiamo andare però oltre questa difficoltà".

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