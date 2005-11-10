Cesena, Diamanti: "Non siamo favoriti sul Catanzaro. Servirà il coltello fra i denti"

In vista della sfida di domani contro il Catanzaro dell’ex Michele Mignani, il tecnico del Cesena Alessandro Diamanti è intervenuto in conferenza stampa tornando anche sul pari conquistato col SudTirol nell’ultimo turno: “A Bolzano abbiamo fatto la partita giusta, come avviene dalla prima giornata di campionato, e dispiace non aver portato a casa i tre punti. Le occasioni sprecate? Con maggiore lucidità potevamo avere un vantaggio, ma sono situazioni allenabili durante la settimana. Druiventak per me ha fatto la sua migliore partita, il gol arriverà, ma l’importante è farsi trovare in quella posizione. Anche Caprini, quando è entrato, ha fatto bene nonostante fosse fermo da mesi”.

Sulla tenuta difensiva e la condizione di Shpendi

Diamanti poi rassicura tutti sulle condizioni di Shpendi: “Aveva preso una bottarella e aveva bisogno di recuperare, ma è disponibile per la sfida di domani. - prosegue il tecnico come riporta Corriereromagna.it - Noi lavoriamo tanto sulla fase difensiva. Dobbiamo migliorare a partire dalle partitelle. Nella testa i giocatori devono avere l’atteggiamento di quelli che non devono mai concedere, perché poi se lo portano in partita. È un processo. Le informazioni per fare bene ce le hanno”.

Sul Catanzaro

Infine Diamanti si sofferma sull’avversario di turno: “Non voglio sentir dire che siamo favoriti, sarebbe un grandissimo errore. Non mi interessa la loro classifica, dobbiamo scendere in campo col coltello fra i denti. Ci siamo preparati tutta la settimana per questo”.