Il Sindaco Sala ci crede: "Con il Generali, Milano potrebbe anche ospitare la finale di Euro2032"

Si è svolta questa mattina, a Milano, la cerimonia di iscrizione dei nuovi illustri al Famedio del Cimitero Monumentale dove era presente il sindaco della città Giuseppe Sala. Al termine dell'evento, il Primo cittadino del capoluogo lombardo ha parlato a margine e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del nuovo Generali Stadium, impianto svelato negli scorsi giorni che sostituirà il Meazza come nuova casa di Inter e Milan: "Mi sembra un buon progetto. Adesso il problema per me invece, andando al di là del bello, è il fatto che si proceda per non far perdere a Milano gli Europei del 2032, a me interessa veramente questo perché sarebbe una disdetta".

Sala poi è voluto andare anche oltre, sostenendo che l'impianto di Milano potrebbe addirittura ospitare la finale dell'Europeo (che ad ora sembra quasi certamente destinata alla Turchia): "Dirò di più, se ci fosse un nuovo stadio, come mi auguro un bello stadio, magari si può ambire anche alla finale. Che ci piaccia o non ci piaccia i nuovi stadi che stanno nascendo son tanti in Italia, è normale. E per cui mi chiedo cosa sarebbe stato per i milanesi vedere il nuovo stadio da Roma a Venezia, e a Milano no".

Infine, il Sindaco di Milano ha anche commentato le polemiche che ci sono state per la scelta di dare allo stadio il nome della compagnia assicurativa che ne fa da principale sponsor: "Nessuno si è fatto la domanda, ma io me la faccio non sapendo esattamente le cose, ma un minimo di esperienza nel mondo del business ce l'ho. Generali comincia a contribuire alle società dal momento in cui lo stadio sarà pronto o prima? Non lo so, perché se comincia prima è ovvio che voglia che prima venga mostrato il suo nome. Anche da questo punto di vista bisogna essere un po' concreti. Poi, gli stadi nel mondo sono sponsorizzati".