Atalanta-Parma, i convocati di Sarri: emergenza totale, sono 10 gli assenti
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
02.11.2026 13:40Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Parma, posticipo della 10^ giornata di Serie A. Tantissimi gli assenti della rosa orobica: agli ultimi infortuni di Gaetano e Kristensen si aggiungono Raspadori, Scamacca, Kolasinac, Kessie, Bellanova, Kossounou, Hien e Pompei.
L'elenco dei convocati
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello
Difensori: Bernasconi, Javison, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Levak, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Sulemana
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