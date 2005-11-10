I tifosi del Sassuolo protestano: lasceranno la curva vuota per i primi 15' contro la Fiorentina

I tifosi del Sassuolo non condividono molte novità del calcio moderno come il prezzo dei biglietti, gli orari delle partite e la loro programmazione, così hanno deciso di protestare non facendo il loro ingresso sugli spalti del Mapei Stadium per i primi 15 minuti. Ad annunciarlo è il gruppo organizzato Sic Ex Mvrice Gemmæ con un comunicato.

La nota

"Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni per la quale abbiamo sempre disertato partite, anche importanti, per prezzi folli e protestato per orari scellerati in giornate lavorative.

Dal 15' faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto. Chiediamo a tutta la tifoseria di rispettare la nostra posizione e unirsi a noi nella protesta, lasciando i gradoni vuoti. Per un calcio giusto e popolare".