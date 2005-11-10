Atalanta, lesioni muscolari per Kristensen e Gaetano: ecco quanto resteranno ai box
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:00Serie A
autore Simone Bernabei
02.11.2026 14:00Serie A
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L'Atalanta ha reso noto il responso degli esami strumentali a cui si sono sottoposti nelle scorse ore Kristensen e Gaetano: "Nella giornata odierna Gaetano e Kristensen si sono sottoposti a ulteriori accertamenti diagnostico strumentali. Gli stessi hanno confermato la distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra per il centrocampista e una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra per il difensore danese. I due calciatori continuano il loro iter riabilitativo".
Per il difensore si parla di almeno 20 giorni di stop, mentre per il centrocampista il recupero necessiterà di qualche giorno in più, portando il possibile stop ad almeno un mese.
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