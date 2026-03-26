Mondiale da conquistare, ma anche tabù da sfatare: l'Italia non segna ai playoff da quasi 30 anni

Un tabù da sfatare. L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera vuole centrare la finale del playoff archiviando la pratica Irlanda del Nord a suon di gol. In palio c'è ovviamente la qualificazione alla coppa del mondo, il trofeo più ambito da ogni nazionale, ma anche l'inversione di un trend che registra l'Italia a secco di gol fatti in un playoff dal lontano... 1997.

Nei quasi 30 anni dopo Italia-Russia, il primo vero spareggio verso il Mondiale nella storia dell'Italia che vide gli azzurri pareggiare a Mosca 1-1 (gol di Vieri e autogol di Cannavaro) e vincere 1-0 a Napoli con Casiraghi, qualificandosi quindi a Francia '98, la nostra Nazionale non è infatti più riuscita a fare gol in un playoff.

Lo spareggio, il secondo della storia italiana, contro la Svezia del novembre 2017 finì invece 1-0 per i padroni di casa a Stoccolma e 0-0 a Milano, con nessuna rete realizzata, l'addio clamoroso al Mondiale e una maledizione che Retegui e Kean sono chiamati a interrompere proprio contro i nordirlandesi.