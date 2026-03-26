Italia, servono i gol contro l'Irlanda del Nord. Titolari i due migliori marcatori della squadra

Ancora qualche minuto e l'Italia scende in campo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord per il primo atto del playoff di qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ci sarà bisogno anche dei gol, per la squadra allenata dal ct Gattuso, per quanto nella attuale rosa non brillino i realizzatori. Almeno non quando indossano la maglia azzurra.

I migliori marcatori all time della Nazionale chiamata in causa per questo doppio appuntamento che potrebbe consentire di tornare ai Mondiali dopo due giri saltati, compongono la coppia d'attacco titolare. Alle loro spalle c'è solo un altro giocatore in doppia cifra di gol segnati con la maglia azzurra della Nazionale, ed è Barella. Anche il centrocampista dell'Inter fa parte dell'undici di partenza.

MARCATORI ALL TIME DI QUESTA ITALIA

Moise Kean e Mateo Retegui 11 gol

Nicolò Barella 10 gol

Davide Frattesi 8 gol

Matteo Politano 4 gol

Federico Dimarco, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni, Sandro Tonali e Francesco Pio Esposito 3 gol

Bryan Cristante e Gianluca Mancini 2 gol

Gianluca Scamacca 1 gol