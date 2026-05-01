Di Natale: "Lewandowski in Italia? Per due anni segnerebbe con la sigaretta in bocca"

"Vorrei vedere Lewandowski in Italia il prossimo anno. Io ho smesso a 38 anni, lui ne ha 37 ed è un super bomber: in Serie A segnerebbe per altre due stagioni giocando con la sigaretta in bocca". Ha parlato così Antonio Di Natale, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in merito alla possibilità che l'attaccante polacco possa vestire la maglia di un club italiano nella prossima stagione.

Il giocatore attualmente sotto contratto con il Barcellona, in scadenza il prossimo 30 giugno, è ormai da tempo nel mirino di Milan e Juventus che ci stanno pensando in vista della prossima stagione, tanto da aver già avuto qualche colloquio con l'agente del calciatore. Per Di Natale non ci sono dubbi su quello che sarebbe il suo impatto con il nostro campionato e il consiglio per le due società è quello di convincerlo a firmare un accordo per le prossime due stagioni.