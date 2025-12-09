Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per tre giornate il centrocampista della Reggiana Matheus Charlys “per avere, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto”.
Un turno di squalifica invece per Andrea Meroni del Bari, Giacomo Olzer del Pescara, Luca Parodi della Virtus Entella, Pietro Fusi del Padova – multato anche di 1500 euro – e Francesco Cassata dello Spezia.
Per quanto riguarda gli allenatori invece un turno di squalifica per Salvatore Fori della Sampdoria “per avere inoltre, al 43° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, contestato platealmente l'operato arbitrale” e Vincenzo Vivarini del Bari “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato arbitrale”.
