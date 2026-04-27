Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 36ª giornata: Stroppa sorpassa Alvini
A due giornate dalla fine della stagione regolare la Serie B si prepara ad dare i suoi primi verdetti ufficiali. Il Venezia, reduce dalla vittoria sull'Empoli, si avvicina sempre di più alla promozione diretta in Serie A. Nonostante Monza e Frosinone continuino la ricorsa a -3 di distanza. Il 36° turno, poi, regala conferme per l'Avellino, che può puntare ai playoff, il Mantova, ad un passo da una salvezza fino a poche settimane impensabile, e Virtus Entella che continua a lottare per la permanenza in cadetteria.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentaseiesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Stroppa (Venezia) 6.54 (36)
2. Alvini (Frosinone) 6.53 (36)
3. Lombardo (Sampdoria) 6.29 (7)
4. Abate (Juve Stabia) 6.27 (35)
5. Inzaghi (Palermo) 6.25 (36)
6. Sottil (Modena) 6.21 (36)
7. Bianco (Monza) 6.20 (35)
8. Aquilani (Catanzaro) 6.18 (36)
9. Gorgone (Pescara) 6.15 (24)
10. Modesto (Mantova) 6.15 (20)
11. Calabro (Carrarese) 6.13 (36)
12. Bisoli (Reggiana) 6.13 (4)
13. Ballardini (Avellino) 6.09 (11)
14. Chiappella (Virtus Entella) 6.08 (36)
15. Castori (Südtirol) 6.07 (36)
16. Caserta (Empoli) 5.79 (7)
17. Breda (Padova) 5.75 (4)
18. D'Angelo (Spezia) 5.73 (15)
19. Longo (Bari) 5.60 (15)
20. Cole (Cesena) 5.42 (6)
Esonerati
Mignani (Cesena) 6.10 (30)
Andreoletti (Padova) 6.00 (32)
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Donadoni (Spezia) 5.83 (20)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Dionisi (Empoli) 5.80 (22)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Rubinacci (Reggiana) 5.56 (9)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)