Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta

Una partita che arriva in un momento cruciale della stagione di Palermo e Spezia. I rosanero, infatti, approcciano la sfida consapevoli di un momento positivo ma parzialmente arrestato dal pari di Mantova, mentre i liguri arrivano da un trend ondivago ma che ha permesso di vivere la stagione con un filo di serenità in più anche solo nell’ottica di una salvezza tranquilla.

COME ARRIVA IL PALERMO - Rientrato l’allarme Pohjanpalo, che sarà regolarmente al centro dell’attacco con Vasic e Palumbo. In regia Ranocchia, in difesa in attesa di Magnani ci sarà Bani a guidare la retrovia.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Saranno Soleri e Artistico gli avanti offensivi. Kouda a centrocampo, Wisniewski in difesa. Pronti a subentrare Lapadula e Di Serio.