Serie B, Palermo-Spezia: rosanero a caccia della svolta
TUTTO mercato WEB
Una partita che arriva in un momento cruciale della stagione di Palermo e Spezia. I rosanero, infatti, approcciano la sfida consapevoli di un momento positivo ma parzialmente arrestato dal pari di Mantova, mentre i liguri arrivano da un trend ondivago ma che ha permesso di vivere la stagione con un filo di serenità in più anche solo nell’ottica di una salvezza tranquilla.
COME ARRIVA IL PALERMO - Rientrato l’allarme Pohjanpalo, che sarà regolarmente al centro dell’attacco con Vasic e Palumbo. In regia Ranocchia, in difesa in attesa di Magnani ci sarà Bani a guidare la retrovia.
COME ARRIVA LO SPEZIA - Saranno Soleri e Artistico gli avanti offensivi. Kouda a centrocampo, Wisniewski in difesa. Pronti a subentrare Lapadula e Di Serio.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa League. Ecco l'offerta Juve per Mateta: le ultime
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"