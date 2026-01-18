Serie B, Pescara-Modena: gli abruzzesi cercano punti salvezza, i canarini per i play-off
La ventesima giornata, prima di ritorno, di Serie BKT scende in campo e mette di fronte Pescara e Modena. Due squadre con classifiche molto diverse, ma che condividono l'impellente necessità di fare punti per perseguire i propri obiettivi.
COME ARRIVA IL PESCARA - I padroni di casa vengono da un buon pareggio contro la Juve Stabia, con 4 punti nelle ultime tre, e vogliono continuare a fare punti per lasciare l'ultimo posto in classifica e sperare almeno nei playout.
COME ARRIVA IL MODENA - Momento delicato invece per gli uomini di Sottil, che sono incappati in due sconfitte consecutive e vogliono ora rialzare la testa per tenere il contatto con le zone alte della classifica.
