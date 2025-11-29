Serie B, Pescara-Padova: sfida tra neopromosse a caccia di punti

Allo stadio Adriatico-Cornacchia il Pescara ospita il Padova per una sfida tra neopromosse, valida per il 14^ turno di Serie B. Gli abruzzesi sono reduci da un cambio di guida tecnica: durante la sosta per le nazionali mister Vivarini è stato sollevato dall'incarico (l'allenatore si è subito accasato al Bari), e la squadra è stata affidata a Giorgio Gorgone, ex Lucchese. La decisione della dirigenza biancoazzurra è arrivata dopo i due k.o. con Palermo e Monza, e ha avuto come prima conseguenza un pareggio conquistato con carattere in quel di Catanzaro. L'obiettivo del Delfino per la gara odierna è di tornare alla vittoria, che manca dallo scorso settembre, ma l'avversario è tutt'altro che facile: il Padova infatti è una delle formazioni con il miglior rendimento in trasferta, con ben 8 punti su 14 conquistati lontano dall'Euganeo. La direzione dell'incontro è stata affidata a Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il punto ottenuto a Catanzaro ha riportato fiducia in casa biancoazzurra, ma la situazione di classifica resta molto delicata. Il tesseramento, avvenuto in settimana, di Davide Faraoni fornirà una soluzione in più a mister Gorgone, anche se l'ex Hellas Verona dovrebbe partire dalla panchina. Nel 3-5-2 che affronterà il Padova trova conferma Desplanches tra i pali, con Gravillon, Brosco e Corbo (favorito su Capellini) a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Valzania, Caligara e Dagasso, mentre le fasce saranno affidate a Corazza e Letizia. In attacco torna a disposizione Tsadjout, che affiancherà Di Nardo. Indisponibili Squizzato, Merola, Oliveri e Pellacani.

COME ARRIVA IL PADOVA - I biancoscudati arrivano in Abruzzo dopo due sconfitte consecutive arrivate contro le neo-retrocesse Monza e Venezia. Lo 0-2 maturato nel derby non ha tuttavia demoralizzato mister Andreoletti, che alla vigilia della gara dell'Adriatico ha sottolineato la positività dell'atteggiamento messo in campo contro il Venezia. La formazione titolare potrebbe portare alcune novità rispetto all'ultimo turno, anche se il Papu Gomez, al suo esordio contro il Venezia, non sarebbe ancora pronto a partire dal 1° minuto. Spazio quindi al tandem d'attacco Bortolussi-Seghetti, con Bonaiuto possibile soluzione alternativa, mentre a centrocampo, accanto a Fusi e Harder, potrebbe rivedersi Crisetig. Le fasce saranno affidate a Capelli e Barreca, in vantaggio rispetto a Ghiglione e Favale. In difesa, davanti a Fortin, agiranno Faedo, Sgarbi e Perrotta. Baselli, recuperato, partirà dalla panchina, mentre sono out Lasagna, Bacci, Silva, Di Maggio, Pastina e Varas.