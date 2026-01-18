Serie B, si chiude la 20ª giornata: sotto i riflettori Pescara-Modena e Palermo-Spezia
La 20ª giornata di Serie B si completa domani con due sfide che possono incidere in modo significativo sulla classifica, sia in zona alta sia nella lotta per la salvezza.
Alle 15.00 riflettori puntati su Pescara-Modena, confronto delicato soprattutto per gli abruzzesi, chiamati a fare punti per non restare ancorati all’ultimo posto. Il Modena, invece, cerca continuità per rimanere agganciato al gruppo che lotta per i playoff e sfruttare i passi falsi delle dirette concorrenti.
Nel tardo pomeriggio, alle 17.15, toccherà a Palermo-Spezia, una delle partite più attese del turno. I rosanero, forti del quarto posto in classifica, vogliono consolidare la propria posizione e mettere pressione al terzetto di testa. Lo Spezia, invece, è chiamato a una reazione dopo una prima parte di stagione complicata: serve un risultato positivo per uscire dalla zona calda e rilanciarsi.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1 (in corso)
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 42*
Venezia 41*
Monza 38*
Palermo 34
Cesena 34*
Catanzaro 31*
Juve Stabia 30*
Modena 29
Carrarese 26*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Südtirol 22*
Reggiana 20*
Virtus Entella 20*
Mantova 19*
Sampdoria 18*
Spezia 17
Bari 17*
Pescara 14
*una gara in più
