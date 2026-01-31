Serie B, Avellino-Cesena: sfida a distanza tra i bomber Shpendi e Biasci

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

In un Partenio come sempre ribollente di tifo e di entusiasmo, l’Avellino proverà a rialzare la testa dopo le sconfitte con Carrarese e Spezia che costringono nuovamente i biancoverdi a guardarsi alle spalle.Di contro un Cesena molto temibile lontano dalle mura amiche, ma reduce da un pesante ko interno con il Bari. La classica sfida aperta a ogni tipo di pronostico. Dirigerà il signor Davide Di Marco di Ciampino.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Infermeria come sempre piuttosto affollata per i biancoverdi, con Favilli costretto nuovamente a mordere il freno per un edema osseo al calcagno sinistro. Sfortunatissimo Izzo che, appena arrivato, ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi almeno per un mese. Out anche Insigne e Kumi, oltre allo squalificato Simic. E così, nel 3-5-2, troveranno spazio Enrici, Fontanarosa e Cancellotti nel terzetto difensivo, con Missori e Simic sulle corsie laterali e un centrocampo mix qualità-quantità formato da Palumbo, Palmiero e Besaggio, nettamente favorito su Sounas. In avanti il tandem offensivo dovrebbe essere quello ormai consueto: bomber Biasci sarà affiancato da Gennaro Tutino, con Russo e Patierno uniche alternative da inserire in corso d’opera. Torna nell’elenco dei convocati il portiere Iannarilli, ma sarà ancora Daffara a proteggere i pali.

COME ARRIVA IL CESENA

Nonostante la sconfitta, mister Mignani non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha perso in casa contro il Bari la settimana scorsa. L’Avellino è squadra che in casa palleggia molto e giocheranno mediani molto forti in interdizione: Castagnetti e Bisoli garantiranno protezione alla retroguardia, ma anche partecipazione alla fase offensiva, con Ciervo libero di svariare su tutto il fronte e di agire sia da mezzala, sia da esterno proprio come accaduto all’andata. In avanti non si può prescindere da bomber Shpendi, con Blesa leggermente più dietro in un 3-5-1-1 equilibratissimo. In difesa Mangraviti favorito su Celia.