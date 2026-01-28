Per Reggiana e Juve Stabia strade opposte dopo l’8 dicembre

Quelli che non segnano a Castellammare di Stabia li marcano poi a Reggio Emilia! Perché Reggiana-Juve Stabia viaggia ad un ritmo di 3,6 gol/match in campionato. Non solo. Tutte e due le compagini in campo sono sempre andate a segno nel corso dei 5 scontri diretti (con i gialloblù abbonati alla marcatura singola) giocati fra il 1951-1952 e il 2024-2025. Al contrario, in Campania rintracciamo soltanto 6 centri in altrettanti faccia a faccia, col pareggio ad occhiali, vale a scrivere il punteggio di 0-0, comparso in ben 4 occasioni.

La bilancia dei precedenti Reggiana-Juve Stabia (abbiamo conteggiato anche i match con la denominazione Stabia) racconta di 4 vittorie locali e 1 segno X, 13 gol marcati dai granata contro i 5 centri fatti dai gialloblù.

La stagione scorsa fu 2-1: Portanova al 12’, Vergara al 24’, Adorante all’82’.

Mentre nel match d’andata, qualche mese fa, a riprova di quanto scritto in apertura di articolo, ecco uno 0-0.

Situazione in classifica.

Reggiana a quota 20 (5V – 5X – 11P con 24GF e 31GS), di cui 12 sul proprio campo (3V – 3X – 4P con 13GF e 13GS). È reduce da 6 sconfitte senza soluzione di continuità. L’ultimo successo risale all’8 dicembre, 1-0 a Mantova. Juve Stabia in zona play-off a 33 (8V – 9X – 4P con 23GF e 22GS), di cui 10 in trasferta (2V – 4X – 4P con 10GF e 17GS). Ha aperta una serie OK lunga 6 turni (4V – 2X). Il più recente KO risale all’8 dicembre, 3-0 incassato a Frosinone.

Così la classifica costruita con tutti i risultati dalla 16esima giornata in poi vede la Juve Stabia con 14 punti e seconda soltanto al Venezia, mentre la Reggiana è ultima ancora ferma a quota zero.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E SERIE C)*

5 incontri disputati

4 vittorie Reggiana

1 pareggio

0 vittorie Juve Stabia

13 gol fatti Reggiana

5 gol fatti Juve Stabia

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Reggiana-Stabia 3-1, 11° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Reggiana-Juve Stabia 2-1, 19° giornata 2024/2025

* Conteggiati anche i play-off al termine delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e i dati con la Stabia.