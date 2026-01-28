Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Per Reggiana e Juve Stabia strade opposte dopo l’8 dicembre

Per Reggiana e Juve Stabia strade opposte dopo l’8 dicembre
Oggi alle 11:07Le Statistiche
Redazione Footstats

Quelli che non segnano a Castellammare di Stabia li marcano poi a Reggio Emilia! Perché Reggiana-Juve Stabia viaggia ad un ritmo di 3,6 gol/match in campionato. Non solo. Tutte e due le compagini in campo sono sempre andate a segno nel corso dei 5 scontri diretti (con i gialloblù abbonati alla marcatura singola) giocati fra il 1951-1952 e il 2024-2025. Al contrario, in Campania rintracciamo soltanto 6 centri in altrettanti faccia a faccia, col pareggio ad occhiali, vale a scrivere il punteggio di 0-0, comparso in ben 4 occasioni.
La bilancia dei precedenti Reggiana-Juve Stabia (abbiamo conteggiato anche i match con la denominazione Stabia) racconta di 4 vittorie locali e 1 segno X, 13 gol marcati dai granata contro i 5 centri fatti dai gialloblù.
La stagione scorsa fu 2-1: Portanova al 12’, Vergara al 24’, Adorante all’82’.
Mentre nel match d’andata, qualche mese fa, a riprova di quanto scritto in apertura di articolo, ecco uno 0-0.
Situazione in classifica.
Reggiana a quota 20 (5V – 5X – 11P con 24GF e 31GS), di cui 12 sul proprio campo (3V – 3X – 4P con 13GF e 13GS). È reduce da 6 sconfitte senza soluzione di continuità. L’ultimo successo risale all’8 dicembre, 1-0 a Mantova. Juve Stabia in zona play-off a 33 (8V – 9X – 4P con 23GF e 22GS), di cui 10 in trasferta (2V – 4X – 4P con 10GF e 17GS). Ha aperta una serie OK lunga 6 turni (4V – 2X). Il più recente KO risale all’8 dicembre, 3-0 incassato a Frosinone.
Così la classifica costruita con tutti i risultati dalla 16esima giornata in poi vede la Juve Stabia con 14 punti e seconda soltanto al Venezia, mentre la Reggiana è ultima ancora ferma a quota zero.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA (SERIE B E SERIE C)*
5 incontri disputati
4 vittorie Reggiana
1 pareggio
0 vittorie Juve Stabia
13 gol fatti Reggiana
5 gol fatti Juve Stabia

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Stabia 3-1, 11° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Reggiana-Juve Stabia 2-1, 19° giornata 2024/2025

* Conteggiati anche i play-off al termine delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e i dati con la Stabia.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Reggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai Reggiana, depositato in Lega il contratto del portiere Alessandro Micai
Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale
Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"... Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"
Altre notizie Le Statistiche
Per Reggiana e Juve Stabia strade opposte dopo l’8 dicembre Per Reggiana e Juve Stabia strade opposte dopo l’8 dicembre
Lo strano caso di Pescara-Mantova, sfida salvezza con panchine da promozione Lo strano caso di Pescara-Mantova, sfida salvezza con panchine da promozione
Lo zero di Runjaic con Zanetti. E da quando quest'ultimo è a Verona... Lo zero di Runjaic con Zanetti. E da quando quest'ultimo è a Verona...
Secondi tempi maledetti per il Verona. Udinese, l'apporto nullo dei subentranti Secondi tempi maledetti per il Verona. Udinese, l'apporto nullo dei subentranti
Il doppio scherzetto di Ondrejka all'Atalanta. I nerazzurri a caccia di rigori Il doppio scherzetto di Ondrejka all'Atalanta. I nerazzurri a caccia di rigori
L'incredibile ruolino a braccetto di Sassuolo e Cremonese. E in Emilia... L'incredibile ruolino a braccetto di Sassuolo e Cremonese. E in Emilia...
Gasperini non vuol rimandare l’appuntamento di Allegri con le 100… Gasperini non vuol rimandare l’appuntamento di Allegri con le 100…
I 2652 giorni di digiuno dal gol del Cagliari a Firenze. Ma i viola quest'anno...... I 2652 giorni di digiuno dal gol del Cagliari a Firenze. Ma i viola quest'anno...
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
5 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.1 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.2 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.3 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer?
Immagine top news n.4 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.5 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.6 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.7 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie A n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Panathinaikos-Roma, i convocati di Gasperini per la gara di Atene: assente Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Djuric: "Fa effetto tornare 14 anni dopo. Vardy? L'età non conta, ci completiamo"
Immagine news Serie A n.3 Giordano: "Lazio, è il punto di non ritorno. Stadio vuoto venerdì? Non se sia la scelta giusta"
Immagine news Serie A n.4 Il Cagliari ci prova per Raterink: contatti con il De Graafschap, non mancano le pretendenti
Immagine news Serie A n.5 Zoff sul VAR: "Anche le cose positive portate all'eccesso diventano negative"
Immagine news Serie A n.6 McTominay: "A Napoli i tifosi ti sostengono. Per me è tutto ancora un po' surreale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Insigne in campo col Mantova? No, è presto. Ma sarà allo stadio"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, col Cesena per dare un calcio alla crisi. Pronto l'esordio di Armando Izzo
Immagine news Serie B n.3 Il Pescara saluta Dagasso. È un nuovo giocatore del Venezia: ha firmato fino al 2030
Immagine news Serie B n.4 Ciofi: "La forza del Cesena è il gruppo. Innesti? Se ci saranno, li accoglieremo bene"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Ciofi: "Serie B durissima, si rischia contro chiunque. Insigne al Pescara? Che classe"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, ecco Veltri dal Picerno. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.2 La Pergolettese saluta Di Gesù. Rientra al Lecco, che lo gira in prestito al Siracusa
Immagine news Serie C n.3 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie C n.4 Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa
Immagine news Serie C n.6 Finisce davvero l'avventura di Ianesi al Pontedera? Il Casarano lo sonda, il Cittadella osserva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping