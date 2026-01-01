Serie B, Sudtirol-Padova: al 'Druso' inizia l'era Banzato

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Federico Serra
Oggi alle 06:06Serie B
Stefano Esposito

Oggi, domenica 25 gennaio alle ore 15:00, lo Stadio Druso ospita la sfida tra Südtirol e Padova, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Si tratta di un confronto tra due realtà che si sono incrociate spesso negli anni scorsi in Serie C e che oggi si ritrovano a lottare per punti determinanti: i padroni di casa per allontanarsi dalla zona calda, gli ospiti per non perdere il contatto con il treno playoff. La giornata odierna segna inoltre l'esordio ufficiale della nuova proprietà del Padova guidata da Banzato.

COME CI ARRIVA IL SÜDTIROL - La squadra di Fabrizio Castori arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle grazie ai tre punti conquistati nell'ultimo turno in trasferta contro l'Empoli. Un risultato che ha dato morale e una boccata d'ossigeno a una classifica che vede i biancorossi ancora impegnati nella lotta per la salvezza. Come sottolineato dal direttore dell'Alto Adige, Valentino Beccari, il gruppo sta bene fisicamente e Castori può finalmente contare su una panchina al completo.

In conferenza stampa, il tecnico ha mantenuto un profilo prudente, definendo il Padova un avversario complicato che richiederà una prestazione di alto livello. Per quanto riguarda le scelte tattiche, è molto probabile la conferma del blocco che ha vinto in Toscana. Davanti ad Adamonis, la linea difensiva sarà guidata da Kofler e Veseli. A centrocampo, l'equilibrio passerà dai piedi di Tait e dalla qualità di Casiraghi, mentre in attacco si va verso la coppia Merkaj-Pecorino, con l'obiettivo di sfruttare la fisicità nei duelli ravvicinati.

COME CI ARRIVA IL PADOVA - Il Padova si presenta a Bolzano dopo un periodo meno brillante rispetto alla prima parte di stagione. L’undicesimo posto in classifica e i 25 punti attuali impongono una reazione, specialmente dopo la sconfitta contro il Mantova che ha lasciato qualche scoria. Mister Andreoletti ha evidenziato la necessità di recuperare energie nervose e fisiche, consapevole che contro il Südtirol serviranno soprattutto intensità e capacità di reggere l’urto fisico.

Il tecnico può comunque contare su una rosa quasi integralmente a disposizione. In cabina di regia ci sarà Crisetig, mentre sulle fasce agiranno Capelli e Barreca. Il terminale offensivo sarà composto da Bortolussi e Kevin Lasagna. L'era Banzato inizia dunque da un campo difficile, in quello che Andreoletti ha definito un vero e proprio scontro diretto.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
