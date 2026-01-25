Serie B, 21ª giornata: Venezia travolgente, Monza e Frosinone tengono il passo
La 21ª giornata di Serie B ha già risultati pesanti per la classifica. Spicca il roboante successo del Venezia a Mantova: un 5-2 esterno che conferma la forza offensiva dei lagunari, trascinati dalla doppietta di Adorante e dalle reti di Yeboah e Doumbia. Un risultato che permette ai veneti di restare in scia del Frosinone capolista.
Proprio il Frosinone si impone di misura sulla Reggiana grazie al gol di Kvernadze, blindando il primo posto. Convincente anche il Monza, che supera nettamente il Pescara per 3-0 con la doppietta di Hernani e la rete di Azzi, rilanciando le proprie ambizioni promozione.
Vittoria importante per il Bari a Cesena: 2-1 in rimonta con Moncini decisivo, mentre la Juve Stabia continua il suo buon momento superando l’Entella con il sigillo di Candellone. Successo pesante anche per lo Spezia, che batte l’Avellino grazie al gol di Artistico, tornando a respirare in zona salvezza.
Pareggio senza reti tra Modena e Palermo, uno 0-0 che lascia entrambe in zona alta ma frena soprattutto i rosanero nella corsa alle prime posizioni.
In attesa delle gare di domenica, la classifica vede Frosinone e Venezia guidare il gruppo, con Monza e Palermo subito dietro, mentre in coda la lotta per la salvezza resta apertissima.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26’ Artistico
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 33
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Spezia 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Pescara 14
*una gara in meno
