Serie B, si è chiusa la 21ª giornata: vincono Frosinone, Venezia e Monza, frena il Palermo

La 21ª giornata di Serie B regala una classifica che resta cortissima alle spalle della capolista. Il Frosinone consolida il primo posto superando di misura la Reggiana grazie al gol di Kvernadze e sale a quota 45. Tiene il passo il Venezia, protagonista di una vera e propria goleada sul campo del Mantova: finisce 5-2 per i lagunari, trascinati dalle reti di Adorante, Yeboah e Doumbia. Vittoria netta anche per il Monza, che supera 3-0 il Pescara e resta saldamente in zona playoff.

Frena invece il Palermo, bloccato sullo 0-0 a Modena in una gara equilibrata. Pareggio senza reti anche tra Catanzaro e Sampdoria, risultato che muove poco la classifica di entrambe. Successi importanti in chiave salvezza per la Juve Stabia contro la Virtus Entella e per lo Spezia sull’Avellino, mentre il Bari espugna Cesena grazie al gol decisivo di Moncini.

Colpo pesante del Südtirol, che travolge 3-0 il Padova e aggancia proprio i biancoscudati e l’Avellino a quota 25. In coda resta difficile la situazione del Pescara, ultimo con 14 punti. Dopo 21 giornate, il Frosinone guida la classifica con 45 punti, seguito da Venezia (44) e Monza (41), mentre la lotta per playoff e salvezza resta più che mai aperta.

Di seguito, il riepilogo del turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Modena – Palermo 0-0

Spezia – Avellino 1-0

26' Artistico

Sudtirol – Padova 3-0

28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi

Catanzaro - Sampdoria 0-0

Questa, invece, la classifica finale dopo la 21esima giornata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 38

Cesena 34

Modena 33

Juve Stabia 33

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 27

Padova 25

Sudtirol 25

Avellino 25

Reggiana 20

Spezia 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 19

Pescara 14