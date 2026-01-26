Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, si è chiusa la 21ª giornata: vincono Frosinone, Venezia e Monza, frena il Palermo


Alessandra Stefanelli

La 21ª giornata di Serie B regala una classifica che resta cortissima alle spalle della capolista. Il Frosinone consolida il primo posto superando di misura la Reggiana grazie al gol di Kvernadze e sale a quota 45. Tiene il passo il Venezia, protagonista di una vera e propria goleada sul campo del Mantova: finisce 5-2 per i lagunari, trascinati dalle reti di Adorante, Yeboah e Doumbia. Vittoria netta anche per il Monza, che supera 3-0 il Pescara e resta saldamente in zona playoff.

Frena invece il Palermo, bloccato sullo 0-0 a Modena in una gara equilibrata. Pareggio senza reti anche tra Catanzaro e Sampdoria, risultato che muove poco la classifica di entrambe. Successi importanti in chiave salvezza per la Juve Stabia contro la Virtus Entella e per lo Spezia sull’Avellino, mentre il Bari espugna Cesena grazie al gol decisivo di Moncini.

Colpo pesante del Südtirol, che travolge 3-0 il Padova e aggancia proprio i biancoscudati e l’Avellino a quota 25. In coda resta difficile la situazione del Pescara, ultimo con 14 punti. Dopo 21 giornate, il Frosinone guida la classifica con 45 punti, seguito da Venezia (44) e Monza (41), mentre la lotta per playoff e salvezza resta più che mai aperta.

Di seguito, il riepilogo del turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico
Sudtirol – Padova 3-0
28' Merkaj, 38' Pecorino, 94’ rig Casiraghi
Catanzaro - Sampdoria 0-0

Questa, invece, la classifica finale dopo la 21esima giornata:

Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Padova 25
Sudtirol 25
Avellino 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14

