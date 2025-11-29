Serie B, Venezia-Mantova: obiettivi in vista

Il pomeriggio del sabato equivale anche alle prime gare del 14° turno di Serie BKT, dove scenderanno in campo squadre non ancora pienamente soddisfatte delle posizioni ad oggi occupate. Tra queste ci sono sicuramente Venezia e Mantova, anche se per motivi ovviamente differenti.

I padroni di casa vorrebbero indubbiamente sostare in piani più alti della classifica, mentre gli ospiti hanno tutte le intenzioni di allontanarsi da quella zona playout distante ora solamente 1 punto.

I precedenti tra le compagini sono 8 e sono decisamente sorridenti ai lagunari, vittoriosi in ben 7 occasioni. Nella restante, invece, il risultato uscente fu un pari. Anche le quote arridono interamente ai veneti, con la squadra di Inzaghi data decisamente per favorita rispetto a quella di Possanzini dagli addetti ai lavori.

La sfida del "Penzo" sarà arbitrata da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato da Marco Belsanti di Bari e Gilberto Laghezza di Mestre. Il Quarto Ufficiale sarà invece Niccolò Turrini di Firenze, con la coppia Daniele Rutella di Enna-Francesco Fournau di Roma 1 ad operare in sala VAR.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La squadra di Filippo Inzaghi deriva un periodo tutto sommato positivo, contornato da 3 vittorie nelle ultime 4 uscite, delle quali 2 consecutive (contro Sampdoria e Padova). Al momento la posizione occupata è la 5^ con 22 punti.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Dopo un periodo decisamente "no", la truppa di Davide Possanzini sembra aver ritrovato finalmente la retta via, andando ad ottenere un triplo successo consecutivo. L'ultimo, roboante, è stato firmato ai danni dello Spezia tra le mura casalinghe: 4-1. Ad oggi i mantovani stazionano al 15° posto con 14 punti all'attivo.