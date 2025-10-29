Serie B, Venezia-Sudtirol: due squadre a caccia di riscatto

Turno infrasettimanale per il campionato cadetto che scende in campo per la 10^ giornata. Il Venezia di mister Giovanni Stroppa ospita il Sudtirol di mister Fabrizio Castori. Entrambe le formazioni sono a caccia di riscatto e occupano due posizioni di classifica decisamente al di sotto delle proprie aspettative. In particolare i veneziani, dopo un inizio che sembrava ben sperare, hanno iniziato a rallentare ritmo. Non un ottimo segnale vista l’ambizione del club. Per gli ospiti invece, l’inizio non è mai stato scoppiettante, ma il campionato è lungo e ancora lungo e il match di questa sera potrebbe decisamente dare un rilancio non indifferente.

COME ARRIVA IL VENEZIA

Gli uomini di Stroppa arrivano dopo una pesante sconfitta rimediata contro la Carrarese. Non tanto per il risultato, quanto per come si è modificata la sfida. I veneziani, due volte in vantaggio, non sono riusciti a gestire la gara perdendo una partita sulla carta abbastanza abbordabile. Tuttavia la prestazione si è dimostrata non all’altezza soprattutto alla luce della precedente sfida pareggiata 1-1 contro l’Empoli, gara disputata egregiamente. I padroni di casa arrivano con necessario bisogno di tre punti.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

Dall’altra parte del prato verde le sensazioni sono le medesime. Il Sudtirol arriva in laguna dopo un pareggio ed una sconfitta, rimediate contro Mantova e Cosenza. Nell’ultimo turno contro i bianconeri, in particolar modo, gli uomini di Castori avevano dato alla luce una prestazione non di poco conto, vanificata dalla rete di Sphendi. Il tecnico probabilmente non opterà per fantasiose rivoluzioni, ma anzi cercherà di dar continuità agli uomini scesi in campo nell’ultimo turno. La testa è, dunque, proiettata al Venezia nel tentativo di riscattare un inizio in salita.