Liverpool, Van Dijk in difficoltà a commentare il rigore: "È stata come una compensazione"

Virgil Van Dijk era visibilmente in difficoltà quando al termine della partita è stato intervistato da Sky Sport e gli è stato chiesto di commentare l'episodio del calcio di rigore concesso al Liverpool contro l'Inter per fallo su Wirtz di Bastoni: "Credo che loro abbiano tanta qualità, non gli abbiamo concesso molto, solo un colpo di testa di Lautaro Martinez, sul quale sono arrivato in ritardo e dove ha parato bene Alisson. Per il resto abbiamo difeso bene. Sul penalty, l'arbitro lo ha dato… Per me era valido il gol che ci è stato annullato, quindi è stata come una compensazione".

Qual è la sua opinione su Salah?

"Ora andrà in Coppa d'Africa, per noi non è cambiato nulla, eravamo concentrati sull'Inter e ora penseremo al Brighton. Era l'unica cosa che avevamo in testa per noi non è cambiato nulla".

Che periodo state vivendo?

"Eravamo in un momento difficile cercavamo continuità ma giocavamo contro un'ottima squadra, in forma, a Milano, è stato bello vincere qui. Qui ho sempre vinto ma ho anche preso un rosso contro l'Inter. Ho debuttato qui contro il Milan in Champions ed è un giorno che non dimenticherò mai".