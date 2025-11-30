Torino, Baroni torna a Lecce: "Un piacere, qui ho dato tanto e ricevuto ancora di più"
L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro il Lecce valevole per la 13^ giornata di Serie A.
Per lei non può essere una trasferta come le altre.
"Lecce è una città meravigliosa, sono stato benissimo. Ho dato tanto e ricevuto ancora di più, è sempre un piacere tornare qui".
Che Lecce si aspetta?
"La partita che farà il Lecce la immagino, ma conterà di più quello che farà la mia squadra. Serviranno energia, vigore e grande attenzione".
La sconfitta con il Como può far crescere?
"Quando succede quello che è avvenuto, devi per forza crescere. Stiamo lavorando sullo stare dentro la partita, sia offensivamente che difensivamente".
Ngonge parte dalla panchina: come cambia il Torino?
"Israel riprende il suo posto, Paleari ha un problema. Ci sono situazioni sia di natura fisica che tattica, saranno tutti importanti".
