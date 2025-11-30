Torino, Baroni torna a Lecce: "Un piacere, qui ho dato tanto e ricevuto ancora di più"

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro il Lecce valevole per la 13^ giornata di Serie A.

Per lei non può essere una trasferta come le altre.

"Lecce è una città meravigliosa, sono stato benissimo. Ho dato tanto e ricevuto ancora di più, è sempre un piacere tornare qui".

Che Lecce si aspetta?

"La partita che farà il Lecce la immagino, ma conterà di più quello che farà la mia squadra. Serviranno energia, vigore e grande attenzione".

La sconfitta con il Como può far crescere?

"Quando succede quello che è avvenuto, devi per forza crescere. Stiamo lavorando sullo stare dentro la partita, sia offensivamente che difensivamente".

Ngonge parte dalla panchina: come cambia il Torino?

"Israel riprende il suo posto, Paleari ha un problema. Ci sono situazioni sia di natura fisica che tattica, saranno tutti importanti".