Serie B, 29ª giornata: Venezia-Reggiana sul risultato di 1-0 al 45'. Decide Haps
Si chiude la prima frazione di Venezia-Reggiana, match delle ore 17:15 valido per la 29ª giornata del campionato di Serie B. All'intervallo il risultato è sull'1-0 per i padroni di casa grazie alla rete al 15' di Ridgeciano Haps.
Un risultato, questo, che potrebbe risultare molto importante nella lotta per la promozione del club lagunare. Complice il ko del primo pomeriggio del Monza in casa dello Spezia, infatti, la formazione di Giovanni Stroppa in casi di successo si porterebbero al primo posto in solitaria.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
In corso
Venezia-Reggiana 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
15' Haps
Sabato 7 marzo
Ore 19:30 - Modena-Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari