Focus TMW Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'innesto di Crnigoj

Il mercato di gennaio del Sudtirol si chiude con una serie di colpi che testimoniano le ambizioni del club biancorosso. La dirigenza altoatesina ha lavorato per inserire elementi di provata esperienza nella massima serie, regalando a Fabrizio Castori profili in grado di cambiare il volto della squadra.

L'operazione più eclatante è senza dubbio l'acquisto a titolo definitivo di Simone Verdi dal Como. Il fantasista, che si allenava già da fine dicembre con il gruppo, rappresenta il colpo da novanta per l'attacco. Insieme a lui, il Sudtirol ha blindato la porta con l'innesto dell'ex Nazionale Alessio Cragno, arrivato da svincolato per portare esperienza al reparto arretrato.

Oltre alle "stelle", sono arrivati rinforzi pesanti in ogni reparto: Domen Crnigoj (definitivo dalla Triestina) e Marco Frigerio (definitivo dal Lecco) garantiscono dinamismo a centrocampo, mentre per l'attacco è stato prelevato in prestito Riccardo Tonin dal Pescara. In difesa si segnala il ritorno di Alessandro Vimercati dal Picerno (poi girato in prestito al Trapani) e l'arrivo del portiere Daniele Borra.

Sul fronte delle cessioni, il club ha lavorato per sfoltire l'organico: salutano Giacomo Poluzzi (passato al Ravenna), Jonathan Italeng (rientrato all'Atalanta) e Alessandro Mallamo.

Movimenti che delineano un Sudtirol più maturo, pronto a dare battaglia in ogni campo nella seconda parte di stagione.