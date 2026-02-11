Il Monza e il fattore campo violato 3 volte su 6. E gioca contro la specialista in pareggi
Il Sudtirol è davvero in un ottimo momento, avendo raccolto la bellezza di 13 punti nelle ultime cinque partite (4 vittorie e un pari). Anche il Monza non se la passa male con 10 punti nelle ultime quattro e soprattutto 5 vittorie nelle ultime 7 gare di campionato.
Per la prima volta in Serie B il Sudtirol ospita il Monza. Ci sono precedenti tra queste due squadre in casa degli altoatesini ma fanno riferimento tutti alla Serie C. Da segnalare che il fattore campo è caduto in ben tre circostanze su sei. Questo anche nell’ultima gara giocata a Bolzano, quella del 5 maggio 2019 (0-3).
Il Sudtirol si è specializzato in pareggi in questa stagione. Ne ha ottenuti più di tutti in B (assieme alla Juve Stabi), con 11, 9 di questi però, c’è da dirlo, sono arrivati in trasferta.
Il Monza è la coop del gol in questa serie cadetta, perché ha mandato a segno già 16 giocatori diversi.
TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SUDTIROL (SERIE C1 E SERIE C2)
6 incontri disputati
2 vittorie Sudtirol
1 pareggio
3 vittorie Monza
2 gol fatti Sudtirol
5 gol fatti Monza
LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SUDTIROL
2002/2003 Serie C2 Sudtirol vs Monza 0-1, 27° giornata
L’ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SUDTIROL
2018/2019 Serie C1 Sudtirol vs Monza 0-3, 38° giornata
