Torino-Udinese, formazioni ufficiali: Aboukhlal e Casadei dal 1', davanti Njie con Simeone
Queste le formazioni ufficiali di Torino-Udinese:
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone.
A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Adams, Dembelé, Ngonge, Asllani, Tameze, Zapata, Pellini, Acquah. All. Baroni
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Modesto. All. Runjaic
Arbitro: Maresca
Assistenti: Miniutti - Giuggiolo
IV ufficiale: Manganiello
VAR: Volpi
AVAR: Di Paolo
