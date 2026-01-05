Venezia, domani può essere il giorno di Ambrosino: trovata l'intesa con il Napoli

Possibili novità in vista in casa Venezia, perché mister Giovanni Stroppa avrà a breve il rinforzo offensivo richiesto, che risponde al nome di Giuseppe Ambrosino del Napoli; tra le due società - dopo giorni di trattative - erano da definire gli ultimi dettagli, ma gli stessi sembrano essere stati trovati oggi, quando si incontrati non solo i dirigenti dei due club ma anche l'entourage del giocatore.

Come riporta il sito trivenetogoal.it, la fumata bianca è ormai a un passo, perché l'incontro tre la parti chiamate in causa ha portato all'accordo su tutti i fronti, anche se mancano ancora solo alcuni dettagli sulle cifre finali dell’opzione di rinnovo del prestito in caso di promozione in Serie A della formazione arancioneroverde, con un’ulteriore opzione di diritto di riscatto da inserire nell’accordo. Nella giornata di domani, però, dovrebbe arrivare l'annuncio, proprio in virtù dell'accordo di base raggiunto.

Ricordiamo intanto che al momento la truppa lagunare è terza in classifica in Serie B, e anche prossima alla sfida contro la Reggiana, che si giocherà al 'Mapei Stadium' sabato 20 gennaio con fischio di inizio fissato alle ore 15:00. Il cammino degli uomini di Stroppa verso la promozione, quindi, archiviata la sosta natalizia, riprenderà da Reggio Emilia.