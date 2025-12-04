Il format della Coppa Italia è da cambiare? Ballardini: "Rispetto per le piccole"

Torna la Coppa Italia e con essa torna anche il tema legato ad un format, previsto per questo trofeo, che periodicamente viene preso di mira da molti. In particolare per il fatto che allo stato attuale delle cose, le squadre che meglio si posizionano nel campionato dell'anno precedente giocano meno gare e le affrontano in casa fra ottavi e quarti di finale (in gara secca).

L'allenatore Davide Ballardini ai microfoni di Radio Sportiva ha spiegato: "Il format della Coppa Italia? Non è un problema per le grandi squadre che hanno tutti i vantaggi di questo mondo. Giocano in casa, saltano tanti turni. Ma per me è assolutamente sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo".

Poi aggiunge: "Se si fa in un modo più equo, più o meno arrivano sempre quelle in finale. Non ci arrivano Venezia e Benevento. Alla fine più o meno le più forti arrivano, poi ci sono le sorprese come la mia Cremonese. Sarebbe bene che si partisse tutti a parità di condizione. Il turnover delle piccole? La priorità è il campionato, la Coppa Italia interessa il giusto. Se snobba la Coppa Italia - a livello di turnover - il Venezia è un conto, se lo fa l'Inter è una cosa diversa e vince lo stesso, vista la rosa che ha. Se si rispettano le piccole come le grandi, l'interesse cresce. Perché fare Inter-Venezia a San Siro?".