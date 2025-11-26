Dubbi sul gol di Baena in Atletico Madrid-Inter, Calvarese: "Se tocca di mano, è da annullare"

L'Inter subisce il gol dell'Atletico Madrid alla prima, vera azione manovrata da parte degli spagnoli nella partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di questa Champions League.

Una rete, quella segnata dal numero 10 dei biancorossi spagnoli Alex Baena, che ha richiesto una lunga revisione VAR, prima da remoto e poi in seguito da parte dell'arbitro di campo, il francese Letexier, per un possibile tocco di mano di Baena sulla deviazione ad allontanare di Carlos Augusto. Un eventuale tocco che, va subito spiegato, anche dopo varie visioni del replay è tutt'altro che chiaro.

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, collegato con Prime Video come moviolista della partita, si è così espresso sull'episodio dubbio: "Secondo me ci vuole un'altra telecamera, da quella mostrata non si capisce se cambia il giro. "Il controllo secondo me è stato relativo al tocco: anche se non è lui a segnare, ma il compagno, per me se la tocca è da annullare".