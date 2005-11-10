Cagliari, Winks: "Pisacane è ai massimi livelli, può arrivare ai vertici. Romano mi ha colpito"

Harry Winks ha parlato a DAZN della scelta di ritornare in A dopo l'anno - con retrocessione - alla Sampdoria. Per ora è il più impiegato del Cagliari nelle prime gare. “Sono tornato in Italia dopo tre anni, dopo aver giocato con la Sampdoria, perché la mia esperienza a Genova è stata difficile: abbiamo perso molte partite, ma ho davvero apprezzato la mia esperienza in Serie A. Mi piaceva il calcio, la cultura del calcio italiano e l’Italia in generale. Venire in un posto come Cagliari, un club davvero molto passionale, con una tifoseria molto appassionata, in un’Isola dove il Cagliari è la squadra più importante, significa davvero sentire un senso di appartenenza, di famiglia con i tifosi. È un posto bellissimo in cui vivere, è un club fantastico con una grande storia. Possiamo provare a fare qualcosa di entusiasmante quest’anno, ci spero”.

Su Pisacane

“Ho lavorato con molti grandi allenatori nella mia carriera, devo dire che mister Pisacane è sicuramente ai massimi livelli. Capisce il calcio a un livello altissimo. Da quando sono arrivato qui ha già migliorato tutti, me compreso. Mi piace molto lavorare con lui, penso possa arrivare ai vertici del calcio”.

Su Romano

"Da quando sono arrivato, sono rimasto colpito dalla qualità di tanti giocatori. Penso che lo si possa vedere anche con Romano, che ora è arrivato a giocare anche con la Nazionale italiana, sta facendo molto bene. Conosco la sua personalità, continuerà a lavorare duramente: penso sia un giocatore che possa davvero fare un ulteriore salto di qualità. Mi ha colpito la sua mentalità, la sua etica del lavoro. Ogni giorno è molto concentrato sul miglioramento, sul lavoro, e penso che, per un calciatore, questa sia la cosa più importante. Puoi avere tutta la qualità e tutte le capacità del mondo, ma hai bisogno di quella mentalità e di quella dedizione al lavoro".

Sul Leicester

“È difficile spiegare la doppia retrocessione del Leicester. Ci sono molti problemi che possono portare a una situazione del genere, penso non ci sia una sola cosa. Ma è un club fantastico. So quanto Ranieri sia stimato al Leicester: quello che ha fatto per il Leicester è incredibile, così come quello che ha fatto qui al Cagliari. Il Leicester è un Club per il quale conservo dei bei ricordi, che rispetto molto, spero possa tornare dove merita”.

Qualcosa di speciale

“Penso che in Italia sia possibile per qualsiasi squadra rompere gli schemi, provare a cambiare gli equilibri del campionato. Abbiamo la qualità in squadra per fare un ulteriore salto di qualità. Sono molto convinto delle qualità dell’allenatore e dei giocatori che abbiamo, penso che si possa fare qualcosa di speciale, ma è molto importante rimanere umili. Siamo solo alla quinta giornata e c’è ancora tantissimo da giocare".