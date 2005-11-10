Winks sul passato alla Sampdoria: "Esperienza difficile, abbiamo perso tante partite"

Il centrocampista del Cagliari Harry Winks in un'intervista a Dazn ha ricordato l'esperienza alla Sampdoria di tre anni fa sottolineando come, nonostante le cose non fossero andate bene, sia stata comunque positiva: "Sono tornato in Italia dopo tre anni, dopo aver giocato con la Sampdoria, perché la mia esperienza a Genova è stata difficile. - si legge su Sampdorianews.net - abbiamo perso molte partite, ma ho davvero apprezzato la mia esperienza in serie A. Mi piaceva il calcio, la cultura del calcio italiano e l’Italia in generale".