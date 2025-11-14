Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino ai granata"

Tra i calciatori che la Salernitana dovrà marcare con maggiore attenzione c'è sicuramente Alessio Curcio, fantasista dell'Altamura che ha sempre fatto ottime cose in questa categoria. Accostato in passato ai granata, quando ci fu una vera e propria trattativa con l'ex ds Angelo Fabiani, l'ex trequartista della Casertana ha dichiarato quanto segue ai microfoni del quotidiano La Città:

L'Altamura vince poco, ma perde poco e se la gioca alla pari con tutti da inizio stagione. Cosa deve temere la Salernitana?

"Noi stiamo facendo un buon campionato, sappiamo che sulla carta c'è divario con i granata visto che loro sono stati costruiti per vincere. Non so cosa debbano temere, ma sono certo che scenderemo in campo carichi a mille per portare a casa un buon risultato. Il nostro obiettivo è la salvezza e vogliamo muovere la classifica".

Avete affrontato Benevento, Cosenza e Catania. Chi le ha fatto la miglior impressione?

"Sono squadre diverse tra di loro. Tutte attrezzate, assieme alla Salernitana, per puntare alla vittoria. Sono curioso di affrontare i granata anche per questo. Ho percepito sul campo la forza delle dirette concorrenti, a dir la verità metto un pochino indietro il Cosenza perchè non mi ha particolarmente impressionato".

Stadio quasi interamente granata: stimolo o svantaggio?

"Noi abbiamo una fetta di tifosi che ci segue sempre. Ovvio che sarà una sensazione strana visto che sentiremo molto il sostegno della torcida granata".

E' mai stato vicino alla Salernitana?

"In passato sì. Era l'epoca di Lotito e Fabiani. Ero dell'Arzachena, non volevano farmi andare via e c'erano situazioni societarie che non mi permisero di arrivare a Salerno. Quest'estate ho seguito un allenamento dei granata dal vivo, ma non c'era nessuna motivazione di mercato".