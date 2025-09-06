Ufficiale Arzignano, per il centrocampo c'è Bianchi: l'ex Padova firma un contratto annuale

Un innesto importante per l'Arzignano Valchiampo. Il club veneto ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Bianchi per il reparto di mediana. il classe 1992, che indosserà la maglia numero 15, era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Padova. Nell'anno della promozione della formazione biancoscudata, il calciatore ha collezionato fra le varie competizioni 24 presenze e due reti mentre nei sue due anni ha collezionato 50 gettoni e tre reti. Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale che ne annuncia l'approdo alla corte di Giuseppe Banchini:

"Nicolò Bianchi è Gialloceleste - si legge nella nota -. L’esperto centrocampista classe ’92, reduce dalla vittoria del Campionato con la maglia del Padova, arriva in via dello Sport firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.

Originario di Como, Bianchi classe ’92 cresce nei settori giovanili di Como, Legnano e Novara. Il salto in Prima Squadra arriva con i colori di Foggia e Giulianova. Seguono Alessandria, Monza, Novara, Cremonese, Bassano Virtus, L.R. Vicenza, Reggina, Cesena e Padova. Dopo aver conquistato la promozione con Novara e Reggina, nella stagione 24/25 con 21 presenze e 2 reti mette la firma sulla promozione in cadetteria dei biancoscudati. In carriera, in totale, sono oltre 400 le presenze tra i Professionisti".