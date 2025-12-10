Zwayer criticato dopo Inter-Liverpool: in 4 partite di Champions ha già concesso 5 rigori

L'Inter esce ancora una volta con le ossa rotte da un big match, ma questa volta lo fa recriminando non solo con se stessa. Al termine del match contro il Liverpool, terminato 1-0 in favore dei Reds, nel mirino dei tifosi nerazzurri, e per la verità anche dei giocatori e del club, è finito Felix Zwayer. L'arbitro tedesco ha infatti concesso un calcio di rigore molto dubbio per fallo di Bastoni su Wirtz nel finale di gara e ne ha negato uno alla squadra di Cristian Chivu che sembrava essere netto per fallo di mano di Van Dijk su un tiro di Bisseck.

Analizzando le statistiche del fischietto, candidato ad arbitrare la finale di Champions League vista la sua grande esperienza, ci si accorge come su 4 gare dirette nella competizione abbia concesso 5 calci di rigore ed espulso 3 giocatori. Tra l'altro era anche la seconda partita che arbitrava di un'italiana dopo Manchester City-Napoli, match nel quale ci fu da discutere per il rosso a Di Lorenzo, che per la verità però fu estratto giustamente dopo revisione al VAR.

Le partite arbitrate

Manchester City - Napoli 2-0 (0 rigori concessi)

Chelsea - Ajax 5-1 (3 rigori concessi)

PSG - Tottenham 5-3 (un rigore concesso)

Liverpool - Inter 0-1 (un rigore concesso)