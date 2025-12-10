Lazio, la data "X" per sbloccare il mercato è il 16 dicembre. Tutto quello che c'è da sapere

Occhi puntati sul 16 dicembre. E’ la data X in casa Lazio. Quel giorno la FIGC deciderà se la società della capitale potrà operare sul mercato a gennaio oppure dovrà rimanere ferma con in estate. L’ipotesi più probabile, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quella di una sessione di trattative a “saldo zero” ovvero tanto esce e tanto dovrà entrare nelle casse societarie. Il presidente Lotito infatti non ha mai investito somme ingenti sul mercato né effettuato aumenti di capitale per portare nuovi ricavi.

Tuttavia, si legge sempre sul quotidiano, dalle parti di Formello non escludono la possibilità di avere il livello di livello-soglia leggermente superiore rispetto allo 0,8 che richiede l’organo massimo calcistico per poi operare sul mercato. Ipotesi scongiurata. Proprio il 16 dicembre la nuova commissione per il controllo dei conti della Serie A che ha sostituito la Covisoc esaminerà i conti al 30 settembre e solo in quel momento comunicherà, qualora tutto fosse in ordine, la possibilità di operare a gennaio. Qualora fosse più alto rispetto soglia richiesta ci sarebbe il blocco più “soft”, ovvero operare a “saldo zero”, qualora fosse inferiore invece l’apertura totale del mercato.

Ma se il 16 dicembre, per esempio, dovesse arrivare una risposta negativa per tesserare Lorenzo Insigne, il club della capitale dovrebbe comunque effettuare una cessione nonostante l’ex Napoli sia svincolato.