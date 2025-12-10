Zola: "Conte e Mou hanno segnato un'epoca. Il Napoli può riprendersi in Champions"

Impegno non facile questa sera per il Napoli. La squadra di Antonio Conte vuole però trovare continuità anche in Champions League a partire dalla gara contro il Benfica. E proprio sul cammino europeo dei partenopei si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino Gianfranco Zola: "Se sei una buona squadra in Italia non hai la garanzia di essere una top in Champions League, visto che si tratta di un campionato estremamente difficile e sicuramente superiore rispetto alla Serie A. Insomma, ci sta qualche difficoltà. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per riprendersi".

E proprio sulla gara del Da Luz, Magic Box ha commentato: "Non è una partita semplice, ma sicuramente è alla portata del Napoli. Il Benfica è lontano parente di quello degli anni scorsi: certo, non è una brutta squadra ma nemmeno una corazzata. Hanno avuto più di qualche problema in Champions ma anche in campionato non stanno brillando particolarmente".

A Lisbona questa sera si sfideranno due fra gli allenatori più vincenti. Antonio Conte se la dovrà vedere con lo Special One José Mourinho sulla panchina dei lusitani: "Sono due grandissimi allenatori, hanno segnato un’epoca e continuano a farlo. Conoscono il loro mestiere seppur in modo diverso lo fanno molto bene".