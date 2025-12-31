Napoli, mercato a saldo zero da non credere: +110 milioni in vent'anni di De Laurentiis
"La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo. Si è cercato di uniformare la regola Uefa che però permette di fare dei correttivi, per me c'è stato un blocco un po' scorretto ma faremo di necessità virtù". Ha ragione Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli? La risposta è evidente: sì. Perché gli azzurri sono sempre stati ai bilanci, anno dopo anno, tanto che De Laurentiis ha portato utili da 110 milioni negli ultimi vent'anni. Di più: sono 120 negli ultimi tre, perché con il Covid ci sono stati problemi - come per tutti i club di un certo livello - e soprattutto per un paio di anni è mancata la Champions.
La cessione di Kvaratskhelia ha aiutato lo scorso bilancio, ma non l'ha salvato. Quasi certamente quest'anno ci sarà un altro utile ed è davvero da non credere come ci sia necessità di immettere risorse in un un club sano e senza grandi debiti solo per un indicatore (pur sempre oggettivo, ma con un vizio di forma).
I dati
2004-05: -7 milioni
2005-06: -9 milioni
2006-07: 1,4 milioni
2007-08: 11,9 milioni
2008-09: 10,9 milioni
2009-10: 343 mila euro
2010-11: 4,2 milioni
2011-12: 14,7 milioni
2012-13: 8 milioni
2013-14: 20,2 milioni
2014-15: -13 milioni
2015-16: -3 milioni
2016-17: 66 milioni
2017-18: -6 milioni
2018-19: 29 milioni
2019-20: -19 milioni
2020-21: -59 milioni
2021-22: -52 milioni
2022-23: 79,7 milioni
2023-24: 63 milioni
2024-25: -21,4 milioni
Totale: 109,9 milioni