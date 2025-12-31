Focus TMW Napoli, mercato a saldo zero da non credere: +110 milioni in vent'anni di De Laurentiis

"La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo. Si è cercato di uniformare la regola Uefa che però permette di fare dei correttivi, per me c'è stato un blocco un po' scorretto ma faremo di necessità virtù". Ha ragione Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli? La risposta è evidente: sì. Perché gli azzurri sono sempre stati ai bilanci, anno dopo anno, tanto che De Laurentiis ha portato utili da 110 milioni negli ultimi vent'anni. Di più: sono 120 negli ultimi tre, perché con il Covid ci sono stati problemi - come per tutti i club di un certo livello - e soprattutto per un paio di anni è mancata la Champions.

La cessione di Kvaratskhelia ha aiutato lo scorso bilancio, ma non l'ha salvato. Quasi certamente quest'anno ci sarà un altro utile ed è davvero da non credere come ci sia necessità di immettere risorse in un un club sano e senza grandi debiti solo per un indicatore (pur sempre oggettivo, ma con un vizio di forma).

I dati

2004-05: -7 milioni

2005-06: -9 milioni

2006-07: 1,4 milioni

2007-08: 11,9 milioni

2008-09: 10,9 milioni

2009-10: 343 mila euro

2010-11: 4,2 milioni

2011-12: 14,7 milioni

2012-13: 8 milioni

2013-14: 20,2 milioni

2014-15: -13 milioni

2015-16: -3 milioni

2016-17: 66 milioni

2017-18: -6 milioni

2018-19: 29 milioni

2019-20: -19 milioni

2020-21: -59 milioni

2021-22: -52 milioni

2022-23: 79,7 milioni

2023-24: 63 milioni

2024-25: -21,4 milioni

Totale: 109,9 milioni